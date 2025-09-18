En el municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, un hombre fue capturado por matar a unas palomas.

Lea más: Caso Miguel Uribe: alias El Costeño y ‘El Hermano’ fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad

Según el informe de la Fiscalía General de la Nación, el hombre identificado como Ronald Stiven Trigos Rodríguez, presuntamente, mató a dos palomas en la Plazoleta 29 de mayo del municipio en mención.

“Un fiscal local en Norte de Santander presentó ante un juez de control de garantías a Ronald Stiven Trigos Rodríguez, quien fue imputado como presunto responsable del delito de muerte a animal agravado”, expresó la Fiscalía en un comunicado.

El hecho ocurrió el pasado lunes 15 de septiembre, cuando Ronald fue sorprendido por las autoridades matando a las dos aves con sus propios dientes.

“La determinación se adoptó luego de evidenciarse que el pasado 15 de septiembre, el procesado habría caudado la muerte de dos palomas con sus dientes”, indicó.

Ver más: “Usted incita al odio e incita a que a mí también me asesinen”: Miguel Uribe Londoño a Petro

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía para su judicialización, de acuerdo con los parámetros de la Ley 2245 de 2025”.

“Por petición de la Fiscalía, el juez le impuso al investigado medida de aseguramiento en centro carcelario”, se lee en el informe

Aunque fue capturado en flagrancia, “el procesado rechazó el cargo en su contra”.