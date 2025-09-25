El Consejo de Estado le ordenó el pasado 19 de septiembre al presidente Gustavo Petro que elimine en un plazo máximo de 48 horas un trino en su cuenta oficial de X sobre la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Leer más: Fuerte sismo de 6.0 se sintió en Barranquilla en la tarde de este miércoles

Según el alto tribunal, el jefe de Estado vulneró los derechos a la honra y al buen nombre del presidente de la asociación, Bruce Mac Master.

El hecho se remonta al pasado 19 de marzo, cuando el presidente Petro señaló al líder gremial de “destruir el gobierno por literal odio étnico”, argumentando también que Mac Master “defiende a Hitler y el genocidio en Colombia”.

Además de eliminar el trino, el Consejo de Estado indicó que el mandatario deberá retractarse públicamente de las afirmaciones señaladas, y tendrá que mantener en su perfil de X dicha retractación durante mínimo 10 días.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro se ‘retractó’ este miércoles, aclarando que no comparte la determinación del Consejo de Estado y justificó sus expresiones manteniendo un tono crítico hacia Mac Master.

Ver también: Asciende a nueve el número de personas fallecidas por intoxicación con licor adulterado en Barranquilla

“En atención al fallo del Consejo de Estado que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar me ordenó eliminar la publicación del 19 de marzo de 2025 y, retractarme, preciso que: No comparto la decisión del Consejo de Estado. Mis expresiones del 19 de marzo, no referían que Bruce Mac Master hubiese incurrido en los ilícitos de discriminación o esclavismo en el sentido literal”, dijo.

El jefe de Estado aseguró además que: “Utilicé un recurso lingüístico, propio del discurso político. Está figura, ya fue analizada y avalada por el Consejo de Estado, en el fallo del 2 de abril de 2025, con radicado 11001-03-15-009-2025-00009-02”, dijo en su trino de este miércoles.

Le sugerimos: Fundación San José, donde obtuvo su título profesional Juliana Guerrero, demandó al saliente secretario general

Asimismo, el primer mandatario señaló que Bruce Mac Master lo que ha hecho es expresar “una férrea oposición a las reformas promovidas por mi gobierno, empleando medios y redes sociales, creando ese denominado ‘foro público’ que se me reprocha”, enfatizó.