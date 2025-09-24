Un ex infante de Marina colombiano, desertor en Ucrania, denunció desde Polonia que existe una red de reclutadores que gana dinero enviando militares al frente de batalla para que sirvan de “carne de cañón”.

Contó en Caracol Radio de Bucaramanga cómo fue su experiencia en Ucrania, en medio de la guerra contra Rusia, la cual calificó como “una carnicería” y no como guerra. El soldado viajó el 3 de junio con un grupo de 40 compañeros hacia el país ucraniano, bajo la promesa que ganaría alrededor de 12millones de pesos mensuales, y así tener la posibilidad de mejorar su calidad de vida.

Indicó que no le importó combatir en una guerra ajena con tal de sacar adelante a su familia, sin embargo, ese sueño terminó cuando se dio cuenta que iban a ser usados como “carne de cañón” y sin los medios para sostener el combate contra los drones rusos. Además no recibieron el pago prometido.

El ex infante de Marina, oriundo de Santander, narró su historia al medio antes citado bajo la promesa de no revelar su identidad, ya que logró desertar a tiempo pero aún no ha podido llegar a Colombia. Aseguró que por el momento está “varado” en una ciudad de Polonia, desde donde ha pedido ayuda en la embajada colombiana en ese país europeo.

El hombre contó que un día vio en TikTok la oferta de trabajo para militares en Ucrania. Se contactó con los reclutadores, quienes eran tres colombianos y un extranjero. Posteriormente pactó las condiciones laborales y recibió los pasajes. Viajó en avión en la ruta Bogotá-Panamá-Estambul y llegó a la frontera con la región en conflicto.

Señaló que la decisión fue tomada debido a que “sólo ganaba $880.000 trabajando de 5 de la tarde a 10 de la mañana” como conductor de un camión, luego de haber prestado su servicio militar durante un año y medio en un batallón de la Infantería de Marina y haber dejado las filas.