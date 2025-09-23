Laura Daniela Villamil, la joven bailarina que resultó gravemente herida durante una presentación en el restaurante Andrés Carne de Res, sede Chía, alcanzó un acuerdo con el establecimiento por los hechos ocurridos el pasado 12 de agosto de 2024.

Lea más: Capturan a pensionado que trabajó como docente y rector en colegios: habría drogado y abusado a niño de 11 años

Ese día, mientras realizaba un show en vivo, Villamil sufrió quemaduras en el 80 % de su cuerpo, lo que la mantuvo en estado crítico durante varias semanas.

Según informó el abogado de la joven, Camilo Rojas, tanto Villamil como su familia llegaron a un acuerdo de transacción con la empresa, cuyo objetivo principal es garantizar la rehabilitación de la bailarina.

El acuerdo “fue firmado hace ya varios meses, tras un proceso de negociación diligente, amable y de buena fe”, señaló la firma que representa legalmente a la víctima.

Acuerdo con reserva legal

Como lo informó previamente el diario El Tiempo, el acuerdo entre la familia de Laura Villamil y el restaurante Andrés Carne de Res “goza de reserva legal”, por lo que no está permitido divulgar montos ni detalles relacionados con la indemnización.

Ver más: Petro pidió ser reconocido como víctima en el proceso contra Nicolás Petro

A raíz de esto, tanto la familia como los apoderados legales han hecho un llamado a los medios de comunicación y usuarios de redes sociales para que se abstengan de hacer referencias públicas sobre cifras, ya que esto podría poner en riesgo la seguridad de Laura y su núcleo familiar, además de afectar su proceso de rehabilitación.

“Ellos pone en riesgo no solo el proceso de rehabilitación, sino la seguridad de Laura Villamil y la de su familia”, aseguró.

La aclaración se produjo luego de que, a inicios de este mes, circulara información errónea sobre el valor de una supuesta indemnización. En ese momento, el abogado de la familia emitió un comunicado en el que desmintió esas versiones y reiteró que “la información difundida en algunos medios de comunicación y redes sociales, en relación con la indemnización recibida por parte del Restaurante Andrés Carne de Res, no corresponde a la realidad del acuerdo, el cual goza de reserva legal”.

Lea también: Presentan denuncia en la Fiscalía por supuestas irregularidades en el caso contra Nicolás Petro

Laura Villamil negó haber recibido una millonaria indemnización

En recientes declaraciones al programa La Red, del Canal Caracol, la joven rompió el silencio y negó haber recibido una cuantiosa indemnización como afirmaban algunos medios y redes sociales.

“Sale una noticia en la que supuestamente yo recibo un dinero, una suma por la indemnización, cosa que no es así. Nadie se contactó con nosotros: ni con Santi (su hermano), ni con mi mamá, nadie”, expresó Laura.

Instagram @lauradvillamilactriz Laura Villamil habló de su recuperación tras accidente en Andrés Carne de Res

“Entonces, claro, me entró un ataque de ansiedad. Yo estaba en la calle y solo decía: ‘¿Qué voy a hacer? Es inseguro’. Me asusté, porque quizás a veces no miden las cosas que vayan a publicar a mí me dio un ataque de ansiedad horrible, lloré demasiado, porque yo dije: ‘Yo no les he hecho nada’”, finalizó.