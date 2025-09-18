El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció que ascendió a 6, el número de personas fallecidas tras el motín en la estación de Policía de Funza. Otras siete resultaron heridas.

“Ha fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael de #Facatativá Juan Felipe Bernal, de 24 años, quien hacía parte del grupo de personas privadas de la libertad que se encontraban en la estación de Policía de Funza, la noche anterior. Con él, asciende a seis el número de personas fallecidas.”, escribió el mandatario a través de X.

Ha fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael de #Facatativá Juan Felipe Bernal, de 24 años, quien hacía parte del grupo de personas privadas de la libertad que se encontraban en la estación de Policía de Funza, la noche anterior.



Según información preliminar, estas personas privadas de la libertad habrían quemado colchones e iniciaron un incendio. Los Bomberos de Cundinamarca atendieron la situación y trasladaron a los reclusos afectados a diferentes centros hospitalarios.

El gobernador Rey señaló además que ya se entregaron instrucciones a la Policía y se solicitó a la Fiscalía iniciar con las investigaciones respectivas para determinar cómo sucedieron los hechos, que dejó a varios internos muertos.

Por su lado el secretario de Gobierno de Cundinamarca, Luis Navarro, dijo que “se produjo una riña entre los internos” y posteriormente se registró el incendio “que generó la inhalación de humo en las personas privadas de libertad”.

Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, ordenó “la creación de una comisión, encabezada por el delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, para verificar lo sucedido durante el motín e incendio en la estación de Policía de Funza”.

Las cárceles colombianas tienen un alto porcentaje de hacinamiento, por lo que los detenidos son enviados a estaciones de policía o a otros lugares de la Fiscalía mientras se define su situación judicial.

Según cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, el sistema penitenciario del país cuenta con un total de 82.052 cupos, pero hay 103.706 personas privadas de libertad, lo que supone un hacinamiento del 26,4 %.