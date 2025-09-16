Pese a su ardua lucha por vivir, el menor que fue víctima de una brutal golpiza por parte de su padrastro falleció este martes en una unidad de cuidados intensivos en Medellín, según confirmó el alcalde la ciudad.

Lea también: Murió Daniela Márquez, exfutbolista de la Liga Femenina de Colombia, a los 32 años

“Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas acabaron con su vida. Fue asesinado”, lamentó Federico Gutiérrez a través de un mensaje en su cuenta de X.

La agresión de la que fue víctima Nairkel ocurrió el fin de semana pasado en la capital antioqueña exactamente en el barrio Castilla.

Según las primeras versiones, el ataque ocurrió a tempranas horas de la mañana. El niño se despertó y empezó a jugar, lo que al parecer molestó a Cristian Alexis González Gallego, padrastro y conocido con el alias de Lámpara.

Lea también: Vicky Dávila responde a Nicolás Maduro tras ser mencionada por él como “su candidata” presidencial

La reacción de González Gallego fue golpearlo brutalmente dejándolo con graves lesiones en la cabeza y el tórax, heridas tan graves que fue necesario ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Medellín donde pese a los esfuerzos médicos falleció este martes.

Por este hecho, ‘Lámpara’ fue capturado como presunto responsable del asesinato del pequeño. El detenido es señalado por las autoridades de pertenecer a la banda ‘Los Mondongueros’.

“Ya está capturado y pagará por esto”, sentenció Gutiérrez tras conocerse la muerte de Nairkel. “Qué dolor evidenciar la violencia en contra de nuestros niños. Hay que hacer una reflexión como sociedad. Gracias al personal médico y asistencial del Hospital General de Medellín por cuidarlo e intentar salvar su vida”.

Lea también: Capturan en Sabanagrande a hombre señalado de abusar sexualmente de su hijastra de 6 años

Otro episodio de violencia infantil en Antioquia

La captura de alias Lámpara se conoce pocos días después de otro hecho de maltrato en Yarumal, donde un padre fue grabado mientras golpeaba a su hijo de 15 años. El hombre también fue detenido y el adolescente quedó bajo protección del Estado.

Este caso de Medellín se suma a las preocupantes cifras de maltrato infantil que últimamente se han venido registrando en Antioquia. De acuerdo con Medicina Legal, en lo corrido de 2025 se han atendido 250 casos de violencia contra menores en el departamento, la mayoría ocurridos dentro de los hogares.

Las autoridades recordaron que cualquier hecho de agresión puede denunciarse a través de las líneas 123, 155 y 141, o directamente ante las comisarías de familia.