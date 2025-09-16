El fútbol femenino colombiano está de luto. En las ultimas horas se conoció el fallecimiento de la exjugadora Karen Daniela Márquez Barrios, quien participó en la Liga Femenina de Colombia entre 2017 y 2018 con Fortaleza CEIF.

Leer más: Matan a joven de 22 años de cuatro disparos en Ciudadela 20 de Julio

La noticia fue confirmada por el medio especializado en fútbol femenino, Femina Fútbol. “En las últimas horas se dio a conocer que a sus 32 años falleció Karen Daniela Márquez Barrios, exjugadora profesional”, escribió en sus redes el medio citado.

La muerte de la exfutbolista bogotana tiene conmocionado al deporte de nuestro país, ya que actualmente se destacaba en el balompié con el fútbol 7, tras su paso por la Liga.

Ver también: Quinceañera, un amigo y un adulto mayor, víctimas fatales de un accidente en Tasajera

Daniela inició su camino en el Club Sport Colombia y luego dio el gran paso profesional. Aun se desconocen las causas de su repentina muerte, a los 32 años.