Luego de haber participado con la selección Colombia en la doble fecha Fifa de las Eliminatorias al Mundial de 2026, Dayro Moreno volvió al Once Caldas, donde fue recibido en medio de alegrías y celebraciones, con motivo de su cumpleaños 40, que será este martes 16 de septiembre.

El goleador fue sorprendido por su equipo, que días antes empezó a celebrar su cumpleaños. El festejo se adelantó porque este martes el cuadro de Manizales tendrá partido.

Previo al encuentro contra Envigado en el estadio Pelogrande de la capital de Caldas, a Dayro le hicieron un homenaje. Sus padres estuvieron presentes, le entregaron la camiseta con la que debutó como profesional en el Once Caldas, en un acto emotivo. También recibió una torta.

“Feliz cumpleaños a nuestro ídolo de multitudes, a este hombre que hace parte de esta gran familia”, se lee en una publicación del Once Caldas en sus redes sociales.

Por su parte, Dayro también compartió en sus redes un mensaje de agradecimiento por la sorpresa y el homenaje.

“¡Qué sorpresa! 😍 Tener a mis padres y celebrar junto a mi equipo del alma no se compara con nada. ¡Triunfo y ya melos para el partido de @sudamericana! Gracias a mi equipo @oncecaldasoficial y a todos los hinchas por el amor y cariño 🤍”, se lee en el mensaje de Dayro.

Hay que destacar que el martes 16 de septiembre, fecha del cumpleaños de Dayro, el Once Caldas estará en Ecuador, pues el miércoles 17 enfrentará a Independiente del Valle por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.