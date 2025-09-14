Se amañó en Grandes Ligas. El pitcher colombiano Nabil Crismatt Abuchaibe sigue haciendo méritos para mantenerse en la rotación de los Diamondbacks de Arizona. El lanzador barranquillero se acreditó el triunfo 6-4 de su equipo ante los Mellizos, ayer en el Target Field, de Minnesota, frente a 18.376 espectadores.

Leer también: La comunidad deportiva del país sigue protestando: “Sí al deporte, no al recorte”

Crismatt trabajó durante cinco entradas, en las que solo permitió tres imparables y dos carreras. No concedió bases por bolas y recetó cuatro ponches.

De esta manera, con su eficaz cambio de velocidad como principal arma, el serpentinero barranquillero festejó su tercera victoria en la temporada.

Crismat Abuchaibe, que todavía no conoce la derrota en lo que va de campaña, empleó 83 lanzamientos, de los cuales 55 resultaron strikes. Su efectividad quedó en 2.70.

Leer también: Atlético Nacional hace el ridículo con cuatro extranjeros en la cancha

Diamondbacks se ubica en la cuarta posición de la División Este de la Liga Americana, a 14 juegos de los líderes, Azulejos de Toronto. Sin embargo, se encuentra con algunas posibilidades de llegar a la postemporada a través del Wild Card.

QUINTANA ESTARÁ EN LOS PLAYOFFS

El que ya aseguró su presencia en los duelos de octubre es José Quintana. El colombiano avanzó con los Cerveceros de Milwaukee con la victoria 9-8 sobre los Cardenales de San Luis, el sábado en la noche.

Los Brewers se convirtieron en el primer equipo que asegura la clasificación en la próxima fase del béisbol de Las Mayores.

A MUST watch 👇



Pat Murphy read an emotional letter from Bob Uecker as the Brewers celebrated clinching the postseason 🥹 pic.twitter.com/5j6sJCPmb7 — Milwaukee Brewers (@Brewers) September 14, 2025

Leer también: Estos son los ganadores del III Premio Nacional de Periodismo Deportivo Tecnoglass – Fabio Poveda Márquez

Quintana, ya con el tiquete de postemporada en el bolsillo, tuvo acción en el montículo en el choque contra los pájaros rojos, ayer ante 42.269 aficionados en el American Family Field.

Lamentablemente no protagonizó su mejor actuación el colombiano ni se vio respaldado por su ofensiva, y cargó con la derrota 3-2.

El nacido en Arjona, Bolívar, pero criado y hecho beisbolista en Barranquilla, laboró durante cuatro entradas, en las cuales toleró cuatro hits y tres carreras. Dio dos tiquetes gratis. Ponchó a dos hombres.

Protagonizó 67 serpentinas, de las cuales 41 pasaron por la zona de strikes.

Su récord ahora se encuentra con once victorias y siete derrotas. Su era quedó en 3.96.

Los Cardenales de San Luis cortaron una mala racha de cinco victorias consecutivas y mantuvieron esperanzas de llegar a los playoffs por medio de los comodines.

Cerveceros marcha como puntero de la División Central de la Liga Nacional, con cinco juegos de ventaja sobre los Cachorros de Chicago.

La temporada regular de la ‘Gran Carpa’ se acaba el 28 de septiembre.