Repitió la historia de Junior. Atlético Nacional vivió este sábado una de sus peores noches al perder desde todo punto de vista ante Atlético Bucaramanga, en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, en la jornada 11 de la Liga II.

El cuadro verdolaga, bajo el mando del argentino Javier Gandolfi, no pudo superar al ‘Leopardo’, que es dirigido por Leonel Álvarez y cayó 1-0.

Carlos Henao convirtió el único tanto del juego y sentenció la victoria que confirma la recuperación y buena racha de la escuadra bumanguesa, y desestabiliza mucho más al mundo verdolaga, que ya tiene en la mira y le dispara a Gandolfi.

Sin embargo, el golpe de la derrota se agudizó más entre los verdes porque si hubieran empatado o dado vuelta al marcador en el campo de juego, de todas formas perderían en el escritorio (3-0) por la utilización de cuatro extranjeros al mismo tiempo cuando el máximo es de tres.

La norma de la Dimayor permite la inscripción de cuatro futbolistas foráneos, pero solo tres pueden estar en la cancha al mismo tiempo. El cuarto puede ingresar, pero en reemplazo de uno de los tres.

Captura de pantalla Los cuatro futbolistas extranjeros del Atlético Nacional en el partido ante Bucaramanga.

Gandolfi, sus asistentes y el gerente deportivo de Nacional fallaron y no se percataron de la situación. El lateral uruguayo Camilo Cándido, el atacante argentino Juan Bauza, el volante ofensivo ecuatoriano Billy Arce y el delantero uruguayo Facundo Batista estuvieron en el partido al mismo tiempo.

Cándido y Bauza fueron alineados en la titular, mientras Batista entró por Luis Landázuri, en el minuto 46, y Arce ingresó por Andrés Román, en el minuto 74.

El cuerpo técnico nacionalista trató de enmendar su error sacando a Cándido para darle paso a Andrés Salazar, a los 76 minutos, dos después de que se cometiera la equivocación, pero ya era tarde, el ridículo estaba consumado.

¿SE VIENE UN 0-3 EN EL ESCRITORIO? 🤔



Leonel Álvarez mencionó que Atlético Nacional tuvo cuatro extranjeros en cancha durante dos minutos: Cándido, Bauzá, Batista y Arce. En caso de que la nacionalidad colombiana de Arce no esté resuelta, el cuadro antioqueño perderá por 0-3 en… pic.twitter.com/WJ03DV99Jz — Hinchas Colombia (@ColHinchas) September 14, 2025

“Cuando decido realizar el cambio en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres extranjeros en el campo de juego. Obviamente no hay excusas. Luego lo hablaré con el cuerpo técnico, es algo que no puede pasar. No hay mucho más para agregar”, expresó Gandolfi en la rueda de prensa oficial posterior al compromiso.

La respuesta de Javier Gandolfi a la pregunta si Arce ya juega como colombiano o todavía sigue como extranjero?



Te tienes que ir ya mismo! pic.twitter.com/S4FvjukJfW — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) September 14, 2025

“Nacional jugó dos minutos con cuatro extranjeros. Todavía Arce no tiene la nacionalidad colombiana. Este es un tema que es bueno revisarlo”, apuntó Leonel Álvarez.

ALGO QUE YA PADECIÓ JUNIOR

Esta garrafal pifia cometida por Atlético Nacional, ya la había padecido Junior el 21 de mayo de 2015, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga I frente al Medellín, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El juego quedó igualado 2-2 en el terreno de juego, pero los ‘Tiburones’ perdieron 3-0 posteriormente en el escritorio por la inclusión del delantero argentino Luis ‘el Animal’ López, cuando ya estaban en acción tres foráneos: el arquero uruguayo Sebastián Viera y los paraguayos Nery Bareiro y Roberto Ovelar.

López sustituyó a Gustavo Cuéllar. El técnico de Junior era Alexis Mendoza, mientras que el entrenador del ‘Poderoso’, casualmente, era Leonel Álvarez. Es decir, el antioqueño se ha visto favorecido dos veces de esta situación en la que el rival viola la norma de los cuatro extranjeros.

Once Caldas también infringió la norma

Bajo la batuta del técnico antioqueño Santiago ‘Sachi’ Escobar, el Once Caldas utilizó cuatro extranjeros ante Fortaleza en la Copa Colombia 2013. Los de Manizales habían empatado el juego 2-2.