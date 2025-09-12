Aunque el presidente Gustavo Petro aseguró en diferentes oportunidades que tomará distancia y no se pronunciará sobre el proceso judicial de su hijo Nicolás Petro Burgos, en la mañana de este viernes 12 de septiembre publicó un extenso trino en su cuenta de X, asegurando que “hay presiones indebidas” y no por su parte.

Comisión de Acusación abre proceso penal contra Petro tras denuncia de Enrique Vargas Lleras

En el mensaje, el mandatario arremete contra la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien reveló hace algunos días que la Fiscalía radicó una nueva audiencia de imputación de cargos por dos nuevos delitos: interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.

“Afirmé que no intervendría en el proceso penal de mi hijo, guardando las funciones de mi actual cargo. Lo he cumplido. Nadie que tenga que ver con el proceso contra mi hijo puede afirmar lo contrario. Por eso debo expresarme ahora, porque ahora sí hay presiones indebidas y no de mi parte y debo denunciarlas públicamente”, señaló el jefe de Estado.

En ese sentido, el presidente arremetió contra el exfiscal Francisco Barbosa, Martha Mancera y otros funcionarios, insinuando una persecución en su contra y en contra del exdiputado del Atlántico.

En su mensaje, el jefe de Estado reforzó la idea de Nicolás Petro Burgos, quien mencionó en diálogo con Caracol Radio que hay motivaciones políticas detrás de la decisión de la Fiscalía.

“Sé de los vínculos estrechos entre la entonces periodista Victoria Dávila y el fiscal Barbosa y sus fiscales. Sé que gracias a esta alianza entre fiscal y periodista, Victoria tenía el conocimiento previo de diligencias del proceso contra mi hijo”, aseveró el presidente Petro.

Añadió que “ahora la periodista es precandidata presidencial y asume un rol de dirigencia política y busca dirigir la nación. Esta nueva realidad de una persona que busca legítimamente llegar al poder público, la inhabilita en usar procedimientos ilegítimos contra sus contrincantes”.

Concluyó que en el caso de Nicolás Petro Burgos “hay una ruptura de la garantía procesal y de los derechos” de su hijo.

Afirmé que no intervendría en el proceso penal de mi hijo, guardando las funciones de mi actual cargo. Lo he cumplido.



Nadie que tenga que ver con el proceso contra mi hijo puede afirmar lo contrario.



“No me voy a volar”

Hace algunos días, el exdiputado del Atlántico señaló en diálogo con Caracol Radio que su caso es un “montaje judicial”, que no se piensa “volar” y que lo único que quieren es volver a capturarlo ad portad de una elección, como ocurrió en 2023. Además, reveló lo que le dijo el jefe de Estado luego de conocer esta nueva decisión de la Fiscalía.

“Me quieren volver a capturar como lo hicieron en el 2023 ad portas de una elección. En ese año el fiscal Mario Burgos se inventó, se creó una fuente falsa para poder capturarme”, señaló Petro Burgos arremetiendo nuevamente contra el funcionario que estaba a cargo de su proceso.

Durante la entrevista, que duró más de 40 minutos, Petro Burgos afirmó que enfrentará la justicia y no se piensa “volar”.

“Yo siempre he dado la cara y siempre he asistido a todas las audiencias que me han convocado. Siempre he estado ahí a diferencia de otras personas que ni siquiera van a la audiencia entonces(...)Yo no me voy a volar como se ha volado gente de derecha, como se ha volado gente de izquierda”, afirmó.