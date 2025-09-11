Jey Xander Omar González Díaz es un hombre que enfrenta un posible cargo federal por saltar de un crucero anclado en San Juan, el pasado domingo 7 de septiembre.

Sospechosos del asesinato de Kirk capturados fueron liberados: la búsqueda continúa

Ordenan retirar del mercado lote de huevos contaminados: ya hay más de 90 casos vinculados a su consumo

Trump aseguró que su gobierno “perseguirá a los culpables” del asesinato de Charlie Kirk

El hombre saltó al mar para evitar pagar una deuda de más de 16,000 dólares por concepto de apuestas y juegos de azar.

Todo el suceso ocurrió en el barco crucero Rhapsody of the Seas, de la línea Royal Caribbean, en el muelle cuatro del Puerto de San Juan.

Ministros del G20 abordarán en Sudáfrica un plan para el desarrollo del turismo sostenible

Los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertaron a los agentes de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) en la isla.

González Díaz fue llevado hasta la orilla por unas personas que se encontraban en motos acuáticas. Ahí fue detenido por los oficiales del CBP.

FBI aseguró que capturó al sospechoso de asesinar al activista Charlie Kirk

Cuando fue encontrado el sujeto tenía en su poder 14,600 dólares en efectivo, un bolso de mano, dos celulares y cinco identificaciones diferentes.

Al parecer el hombre subió al crucero con el nombre de ‘Jeremy Díaz’, y tenía una deuda de 16,710 dólares en juegos y el casino. Pero, ese nombre si es de una personas y era del hermano quien está encarcelado en la Cárcel Federal de Guaynabo desde enero del 2025 por un caso de narcotráfico y posesión de armas.

Detienen a niño de 9 años que llevaba un arma de fuego cargada en el bus escolar

Mientras el caso se atiende en la corte, González Díaz quedó libre bajo fianza. Además, se conoció que les dijo a los agentes que había huido con el dinero para no reportarlo, pues le iban a cobrar impuestos.