El cruel asesinato de la niña Sofía Delgado, de 12 años, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, ha conmocionado a todo el país. Aunque ha pasado casi un año desde su feminicidio, su historia sigue siendo recordada con gran dolor.

El responsable de este crimen, perpetrado en Villa Gorgona, es Bryan Campo Pillimué, de 32 años, quien confesó haberle quitado la vida a la pequeña Sofía. Su cuerpo fue hallado enterrado, tras 18 días de intensa búsqueda en el municipio y sus alrededores.

La menor había sido reportada como desaparecida el 29 de septiembre de 2024, y según las autoridades fue encontrada sin vida el 17 de octubre de 2024 en un cañaduzal, luego de ser abusada sexualmente por Bryan Campo en la veterinaria donde trabajaba.

Bryan Campo fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.

El hombre confesó ser el autor del crimen luego de que se detectaran en su establecimiento comercial fluidos biológicos que correspondían a la menor de edad. Este sujeto fue condenado a 57 años de prisión.

El feminicida Brayan Campo era vecino de la familia de la pequeña Sofía y registraba antecedentes por un presunto abuso sexual de una menor de edad en el año 2018.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Sofía Delgado?

La investigación de la Policía Judicial permitió establecer que la víctima salió de la casa de los abuelos a recoger en su lugar de residencia un champú para su mascota, y al pasar frente a un establecimiento de venta de alimentos y artículos para animales, que pertenecía a Campo Pillimué, fue interceptada por esta persona e inducida a ingresar al local con el supuesto de que le regalaría un collar.

“Posteriormente, el hombre bajó la reja del inmueble y la golpeó en la cabeza causándole la muerte. Horas después envolvió el cuerpo en costales y lo trasladó en una motocicleta a cañadulzales ubicados en la vía que conduce de Candelaria a Florida (Valle del Cauca)”, aseguró la Fiscalía en su momento.

En Colombia hay rabia y dolor. Aun se siente impotencia. Se aclama justicia por todos los menores que han sido asesinados, ya que el crimen de Sofía Delgado no fue el único perpetrado por este sujeto, quien recientemente habría confesado el asesinato de otros menores y al menos dos mujeres.

Esta noticia ha desencadenado una ola de indignación nacional por las pocas garantías que tienen los menores de edad en el país.

Otros crímenes de Bryan Campo

Según un testimonio revelado en el videopódcast ‘Más Allá del Silencio’, conducido por el periodista Rafael Poveda, Campo habría confesado en prisión, desde la Tramacúa donde se encuentra recluido actualmente, haber cometido otros asesinatos de mujeres y niñas en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.

La información fue compartida por Luis Gregorio Ramírez Maestre, conocido como ‘El Monstruo de la Soga’, quien cumple una condena por más de 30 homicidios en esta misma cárcel, en Valledupar.

Ramírez relató que durante un juego de parqués en el patio seis de la prisión, Campo admitió haber asesinado a varias jóvenes, y habría reconocido específicamente un asesinato en Villa Rica, asegurando que lo hacía “por placer”.

“Ese muchacho nos contó cómo había sido la muerte de esa niña y que él había participado o había asesinado varias jóvenes o varias niños, niñas más que todo, en el Valle del Cauca, que él lo disfrutaba, lo hacía por placer”, relató Ramírez.

Uno de los crímenes que Campo habría reconocido es el de Erika Julio Sepúlveda, una joven de 16 años hallada sin vida junto a su amiga Tatiana Trujillo en un cañaduzal de Villa Rica, Cauca, en agosto de 2022.