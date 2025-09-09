Luego de una alerta que emitió la Procuraduría de posibles irregularidades en el proceso de selección del concurso de méritos, público y abierto, para el nombramiento de notarios, el Ministerio de Hacienda confirmó la suspensión de dicho proceso.

Por medio de un corto comunicado, la cartera de Germán Ávila informó que “teniendo en cuenta que la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ha exhortado sobre la necesidad de suspender la ejecución contractual No. 2189 de 2025 y considerando las limitaciones presupuestales que para el año 2025 se presentan, se hace necesario suspender el concurso notarial convocado”.

La determinación del Ministerio de Hacienda se dio luego de la alerta de la Procuraduría que solicitó al superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez Rengifo, evaluar la posibilidad de suspender la ejecución contractual con la que se buscaba adelantar el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a carrera.

La entidad señaló que al no proceder recursos contras las decisiones preliminares del operador ni contra las definitivas del Consejo, consignadas en los acuerdos, los participantes quedan sin posibilidad alguna de ejercer su derecho fundamental a la defensa contra las que se tomen sobre las listas de admitidos, las calificaciones de prueba y las calificaciones de entrevista.

El Ministerio Público tuvo acceso a las convocatorias de algunas sesiones del Consejo Superior de Carrera Notarial (CSCN) y en ellas observó posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad.