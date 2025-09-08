Hay conmoción en el municipio de Caldas, en el departamento de Antioquia, por cuenta de una tragedia en la cual falleció un trabajador de 24 años en un accidente laboral dentro de una empresa avícula, el pasado jueves 4 de septiembre.

Leer también: Disidencia de ‘Iván Mordisco’ está detrás del secuestro de 45 militares en Cauca: mindefensa

De acuerdo al reporte preliminar, el hecho ocurrió en 5:40 de la mañana, cuando la víctima quedó atrapada en una máquina de enfriamiento de cabezas de pollo, conocida como una ‘chiller’.

Se trata de un sistema de refrigeración industrial que enfría un líquido, generalmente agua, a una temperatura controlada utilizando un ciclo termodinámico de compresión y expansión de gas refrigerante. Tiene la función de extraer calor de un fluido o espacio y esparcirlo en el ambiente, lo que ayuda a mantener la temperatura en procesos industriales, usada entre otras cosas en la producción de alimentos.

Testigos relataron que una de las aspas de la estructura lo aprisionó, lo que le provocó la muerte de forma inmediata.

La primera hipótesis apunta a un accidente laboral, pero las autoridades aseguraron que ya se encuentran adelantando las investigaciones para esclarecer la situación.

Importante: “La comisión de diálogo está lista y es palabra del presidente”: Petro tras secuestro de los 45 militares en Cauca

El hombre fue identificado como Santiago Hernández Quiceno, quien llevaba un año vinculado a la empresa y había regresado de sus vacaciones apenas hace algunos días.