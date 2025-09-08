El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, exigió en la noche del domingo la liberación de los 45 militares secuestrados en la vereda Los Tigres, zona rural del municipio El Tambo, en Cauca. Aseguró que las disidencias de las Farc que operan bajo el mando de alias Iván Mordisco están detrás de este hecho.

“Unas 600 personas estarían participando en este delito y en la obstrucción de la función pública, delitos promovidos tambien por las disidencias del cártel del narcotráfico de alias Mordisco”, señaló el ministro en su cuenta de X.

Comunidades de la zona secuestraron el domingo 7 de septiembre a 45 militares que participaban en una operación contra el grupo Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas Farc.

“¡No puede suceder esto con quienes protegen a Colombia! Es un grave delito cometido tanto por las personas que participan directamente en él, como por las disidencias de alias Mordisco que amenazan a la población, lo cual es un crimen de lesa humanidad que no prescribe y será buscado por toda la justicia internacional", aseveró Pedro Sánchez.

Asimismo, indicó que de la mano de la comunidad se avanza en la identificación de las personas que han participado en esta acción delictiva, con el fin de individualizarlas y llevarlas ante la justicia.

“Nuestra Fuerza Pública mantiene presencia en la zona para apoyar la transformación de las economías ilícitas y desmantelar los grupos criminales, respetando siempre los derechos humanos y DIH. Igualmente se adelantan todas las acciones necesarias para garantizar los derechos humanos de nuestros uniformados”, sostuvo.

El presidente Gustavo Petro consideró que este hecho es una muestra de que los grupos armados ilegales “se están debilitando”.

“Cada vez que los narcos armados utilicen más a la población civil como escudos para sus negocios, cada vez más demuestran que se están debilitando. Bombas y acosamiento civil contra militares no serán respondidos matando civiles, sino liberando los pueblos de las mafias. Liberar el territorio nacional de las mafias es la orden del Presidente”, publicó en X.