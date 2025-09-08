El Grupo Keralty exigió este lunes al Gobierno nacional el “cumplimiento inmediato” del fallo proferido por la Corte Constitucional que declaró ilegal la intervención de 17 meses a la EPS Sanitas, calificada por la empresa como “arbitraria”.

Leer más: “Cuídense mucho, el mundo está como loco, mucha delincuencia”: el mensaje del odontólogo asesinado en El Bosque

“Hoy, tras tres años de lucha -diecisiete meses de ellos bajo una intervención ilegal, arbitraria y profundamente injusta, fruto de una persecución institucional que nunca debió suceder- la Corte Constitucional ha restituido lo que nos fue arrebatado”, aseguró a través de un comunicado.

Asimismo, Keralty señaló: “Este fallo histórico no solo reconoce la ilegalidad de la intervención a EPS Sanitas, sino que desenmascara una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos”.

El Grupo Keralty agradeció a la justicia colombiana por el fallo a su favor, y aseguró que con esto “se ha reafirmado el Estado de Derecho frente a la arbitrariedad”.

Ver también: ¿Extorsión? ¿Hurto? ¿Sicariato? Los interrogantes tras crimen de odontólogo en El Bosque

Insistió en que “la intervención no fue un error administrativo, sino un ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos”, se lee en el comunicado.

De igual manera, Keralty señaló que a pesar del fallo, “este no es un día de celebración. Es un día de duelo por el sufrimiento infligido, de indignación por el daño causado”, haciendo referencia a los “pacientes abandonados, escasez de medicamentos esenciales, redes de atención colapsadas y un sistema de salud erosionado hasta sus cimientos”.

Le sugerimos: Criminales entran a fiesta de cumpleaños de un niño y matan a su papá y a un invitado

La empresa tildó las acciones del Gobierno como improvisadas, carentes de planificación y desprovistas de humanidad.

Cortesía Corte Constitucional ordenó al Gobierno nacional la restitución del Grupo Keralty a sus dueños.

¿Cuáles son los puntos que exige el Grupo Keralty?

Keralty señaló este lunes, a través de un comunicado, los siguientes puntos clave, que exige de manera inmediata al Gobierno nacional, tras el fallo de la Corte sobre Sanitas: