La Fiscalía General de la Nación radicó una nueva audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro por los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos y falsedad en documento.

Se conoció un documento que la Fiscalía habría radicado ante un Juzgado de Barranquilla para imputar dos cargos más al exdiputado del Atlántico, por los cuales también pide que Petro Burgos sea cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Estos delitos estarían relacionados con cinco contratos celebrados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente, por más de $3.000 millones.

De acuerdo con información preliminar, los servicios que se contrataron para atender a adultos mayores y estudiantes en condición de discapacidad no se habrían prestado.

Actualmente, el hijo del presidente Gustavo Petro está siendo procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.