A 24 años y 4 meses de prisión fue condenado un hombre de 23 años tras ser declarado responsable de tentativa de homicidio agravado tras atacar brutalmente a su sobrina de apenas cinco años, en hechos ocurridos en Medellín.

El hecho ocurrió el 31 de julio de 2024, en el barrio Santo Domingo de Medellín. La niña murió luego de ser agredida con arma cortopunzante mientras visitaba la casa de una tía.

Se conoció que el agresor vivía en esa misma casa. De acuerdo a la Fiscalía, el hombre tenía problemas con la mamá de la niña, pues la culpaba por la pérdida de su mano derecha.

Por supuesto que el hecho conmocionó a la comunidad. La captura del hombre se realizó en flagrancia gracias a la reacción rápida de la Policía Nacional. El agresor incluso decidió aceptar los cargos.

Hay que recordar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dispone de la Línea 141, una línea gratuita nacional operativa las 24 horas del día, para denunciar o alertar a las autoridades sobre caso de maltrato infantil.

En dicha línea hay atención de psicólogos, abogados y trabajadores sociales, quienes brindan orientación, activan redes de protección y coordinan con la Policía de Infancia y Adolescencia el rescate de menores en riesgo.