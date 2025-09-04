La designada viceministra de Juventud Juliana Andrea Guerrero Jiménez está en el ojo del huracán, nuevamente. Primero fueron sus polémicos viajes en aeronaves oficiales y ahora sus estudios, pues la funcionaria se graduó en la Universidad San José como contadora pública sin haber presentado las pruebas Saber Pro.

La denuncia la hizo la representante a la Cámara,Jennifer Pedraza Sandoval, quien afirmó que la funcionaria de 23 años no habría presentado los exámenes de Estado necesarios para obtener un título profesional.

De acuerdo con la congresista, Guerrero no habría presentado las pruebas TyT ni las Saber Pro, exigidas para la expedición de títulos profesionales; sin embargo, en la hoja de vida de la funcionaria se indica que es contadora pública.

Ante esto, la Universidad San José confirmó que efectivamente Juliana Guerrero se graduó sin tener dicho requisito.

Según la institución, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) aplazó la aplicación de dicho examen, que estaba programado para septiembre y se realizará finalmente en noviembre.

Francisco Pareja, rector de la universidad, aclaró en diálogo con W Radio que Guerrero figura inscrita para rendir la Prueba Saber Pro, pero “aún no lo ha hecho”.

Ante esto, el funcionario explicó que se inició una investigación y se organizó una reunión directiva, para determinar “cuál fue el error que pudo cometer alguno de los funcionarios” responsables de este hecho.

Juliana Guerrero anuncia acciones legales

Ante la polémica, la designada como viceministra aseguró que presentará acciones legales en contra de Jennifer Pedraza.

“Iniciaré acciones legales contra la representante Jenifer Pedraza por las afirmaciones realizadas, desmentidas hoy por el ICFES, que investiga un posible hackeo de datos”, aseguró.

Por su parte, el Icfes advirtió que dicha información difundida en redes sociales por la congresista no fue emitida ni suministrada por el instituto.

Además, la entidad indicó que iniciará una investigación sobre el sistema de información pues este pudo haber sido hackeado o manipulado.