Las autoridades están tras la pista del conductor de una camioneta que causó la muerte de un hombre y una mujer, y dejó una menor de cuatro años gravemente herida, en Pereira.

El fatal accidente se registró el pasado 24 de agosto cuando una familia – compuesta por los dos adultos y una niña- que se transportaba a bordo de una motocicleta fue embestida por el conductor de una camioneta blanca, marca Toyota Prado, en la variante Condina.

Las víctimas fueron identificadas como Michel Vélez López, de 19 años, Brayan Stiven Villegas Arias, de 27, y la pequeña Celeste, de 4 años.

Michel Vélez López falleció en el lugar de los hechos, mientras que su esposo Brayan Stiven estuvo luchando por su vida en una UCI por más de ocho días; sin embargo, falleció el pasado lunes primero de septiembre.

Por su parte, la menor resultó con heridas graves y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Jorge.

Las autoridades reportaron que la menor sufrió trauma craneoencefálico severo, fractura en una pierna y lesiones torácicas, además, estuvo en coma durante los primeros días.

Según versiones entregadas por los familiares de las víctimas, el conductor de la camioneta que perpetró el accidente, habría sido recogido por otro vehículo, una camioneta Toyota TXL, color negro.

“Lo que más duele es que ese hombre los dejó tirados, no les dio la mano, los abandonó como si no valieran nada. Eso no se hace, eso es de inhumanos”, expresó un familiar.

Por su parte, el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Óscar Ochoa, informó que las personas vinculas al caso han sido identificadas, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información necesario que permita conocer a detalle lo sucedido, así como dar con la captura de los responsables.