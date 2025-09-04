La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – realizó una inspección en 14 ciudades del país, en las que encontró varias inconsistencias registradas por parte de algunos contribuyentes, entre personas naturales y jurídicas, que han solicitado devoluciones de sus saldos a favor por un valor total de $42.139 millones.

“Como resultado de estas acciones, la administración tributaria encontró inconsistencias como direcciones y establecimientos comerciales inexistentes, predios desocupados y lugares en los que ya no opera la actividad económica o no reside el contribuyente”, indicó la entidad.

Las visitas fueron adelantadas en predios ubicados en varias ciudades como: Barranquilla, Cali, Cúcuta, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Armenia, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Tunja, Villavicencio y Cartagena.

Ante estos hallazgos, la Dian procederá a la suspensión del Registro Único Tributario (RUT) de dichos contribuyentes, la inadmisión de la solicitud de devolución o el rechazo de esta.

Además, informó que algunos de los contribuyentes que habían realizado la solicitud de devolución, decidieron desistir de ella.

“Con esta estrategia integral de control, la DIAN busca proteger los recursos públicos, garantizar la transparencia en los trámites tributarios y fortalecer la confianza ciudadana en la gestión de la entidad, por lo que es fundamental que los contribuyentes presenten información veraz y completa tanto en sus declaraciones como en las solicitudes de devolución”, dijo Luisa Rocío Reyes, directora de gestión de Impuestos de la DIAN.

La Dian señaló que realizará una próxima jornada el 29 de septiembre, y de manera progresiva, se incluirán solicitudes de devolución por otros conceptos como ventas, IVA pagado, pago en exceso o de lo no debido.