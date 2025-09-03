Las autoridades distritales dieron a conocer el dispositivo de seguridad vial que se dispondrá para el partido de Colombia vs Bolivia este jueves en Barranquilla.

En primer lugar, confirmaron que el parqueadero del estadio Metropolitano no estará habilitado, por lo que se recomienda a los asistentes hacer uso del sistema de transporte masivo, buses o taxis para transportarse de manera segura.

Además, solo será permitido el ingreso a los vehículos particulares autorizados a través de los medios y formas dispuestos por la Federación Colombiana de Fútbol.

De igual manera, los carriles de uso exclusivo para el Sistema de Transporte Masivo – Transmetro continuarán habilitados para el uso de los buses asociados al sistema.

Las restricciones viales estarán actividades entre las 7:00 a.m. y las 11:59 p.m. horario en el cual se prohíbe el ascenso y descenso de pasajeros de buses y taxis en la avenida Circunvalar entre las calles 45 (Murillo) y 46 en ambos costados,

También, se prohíbe el tráfico vehicular y estacionamiento en los siguientes tramos viales: calle 46 entre la avenida Circunvalar y la carrera 1E, carrera 1 (avenida Las Torres) entre la calle 45 (Murillo) y calle 46F, calle 45 (Murillo) entre la carrera 4 y la avenida Circunvalar, carrera 7 Sur entre calles 46 y 47, carrera 10A Sur entre calles 46 y 46C, carrera 12 Sur entre calles 46 y 46C.

En el mismo horario, no podrá haber circulación de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos en siguiente cuadrante: calle 45 (Murillo), desde la carrera 2E hasta la avenida Circunvalar, avenida Circunvalar desde la calle 45 (Murillo) hasta la calle 47 inclusive, calle 47 desde la avenida Circunvalar hasta la carrera 2E y la carrera 2E desde la calle 47 hasta la calle 45 (Murillo inclusive).

Por otro lado, el ascenso y descenso de pasajeros de buses y taxis estará permitido en la vía de servicio paralela a la avenida Circunvalar (costado norte) entre la calle 46 y el megacolegio Germán Vargas Cantillo (sector Las Cayenas).