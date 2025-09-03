La panadería Delicias Margarita, con 23 años de historia, enfrenta una grave crisis tras un robo ocurrido en sus instalaciones, en Funza, Cundinamarca.

Los delincuentes no lograron llevarse dinero ni objetos de valor, pero sí escaparon con dos teléfonos corporativos, herramienta clave en la gestión de pedidos.

Con los celulares, los ladrones se apropiaron de las cuentas oficiales de WhatsApp del negocio y comenzaron a suplantar a sus trabajadores. Desde allí reciben pedidos, cobran a los clientes y desaparecen sin entregar productos.

Incluso, algunos afectados denunciaron haber perdido hasta cinco millones de pesos mediante un sofisticado método que permite a los delincuentes acceder a su información bancaria.

Según informes de Blu Radio y Noticias Caracol, los criminales han establecido un supuesto horario de atención de 24 horas para atraer a más compradores incautos.

Hubo más de 50 personas reclamando en un solo día en las instalaciones de la panadería, convencidos de que habían hecho pedidos legítimos.

Asimismo, la propietaria del local asegura sentirse impotente frente a la situación. Aunque ya denunciaron el caso.

Por su parte, la Policía dice estar limitada frente a este tipo de delitos digitales que cada vez son más frecuentes en el país.