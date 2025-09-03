La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular – sindicato de la Cancillería – recientemente expresó su preocupación por la situación que atraviesan los Consulados de Colombia en el exterior, pues denuncian que existe una interrupción prolongada en el envío de las valijas diplomáticas.

De acuerdo con la organización sindical, hace más de cuatro semanas en las oficinas en el exterior no se reciben las valijas diplomáticas, lo que ha generado afectaciones directas en prestación de servicios consulares, especialmente en la entrega de documentos de identificación.

“La valija diplomática es la paquetería que contiene la correspondencia oficial entre un gobierno y sus embajadas y consulados en el exterior. Entre los documentos más importantes que se envían allí están los pasaportes y cédulas que los connacionales tramitan en los consulados.”, explica Unidiplo.

Asimismo, Unidiplo señaló que hasta la fecha los funcionarios consulares no han recibido una comunicación oficial sobre las causas de la situación.

“Este retraso está comprometiendo la confianza de los ciudadanos en el servicio exterior colombiano y ha generado una presión indebida sobre los funcionarios consulares, quienes se ven obligados a dar explicaciones sin haber recibido ninguna comunicación oficial sobre las causas de la situación ni sobre un eventual tiempo estimado de solución.”, agrega el comunicado.

Finalmente, expresan que por parte de la Cancillería ‘reina el silencio’, lo que obstaculiza el trabajo de los funcionarios y el buen nombre del servicio diplomático y consular.

“Lamentamos profundamente el completo silencio por parte de la Cancillería en Bogotá frente a este asunto. La ausencia de información oficial obstaculiza el trabajo de los funcionarios en el exterior y afecta directamente el buen nombre del servicio diplomático y consular.”, puntualiza.