Este miércoles 3 de septiembre el Senado está preparado para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de José Fernando Reyes Cuartas, quien estuvo al frente del alto tribunal por ocho años.

Leer más: El ajustado duelo en la elección del nuevo magistrado de la Corte

El próximo magistrado escogido deberá garantizar los derechos fundamentales y velar por el cumplimiento riguroso de la Carta Magna.

En esta oportunidad la Corte Suprema de Justicia designó una terna en la que están los nombres de María Patricia Balanta Medina, Carlos Ernesto Camargo Assis y Jaime Humberto Tobar Ordóñez.

Le puede interesar: La puja en el Congreso por elección de nuevo magistrado de la Corte

Perfiles

María Patricia Balanta Medina

Es abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca y cuenta con 34 años de experiencia en la Rama Judicial. Además ha realizado varias especializaciones, entre ellas una en Comercio Internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y otra en Derecho de Familia y Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia.

Se ha desempeñado como juez y magistrada. Además, tiene una amplia experiencia como docente.

Le puede interesar: “Definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso”: Petro sobre elección del magistrado de la Corte Constitucional

Carlos Camargo Assis

Es abogado, oriundo del municipio Cereté, en de departamento de Córdoba, y cuenta con maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, donde también fue profesor. Además, fue Defensor del Pueblo y magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Jaime Humberto Tobar Ordóñez

Es abogado de profesión de la Universidad del Rosario, con más de 35 años de experiencia y estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Comparado en España.

También, se ha especializado en arbitraje internacional, litigios y derecho de la competencia.

Lea también: Corte Constitucional da tres días más a la Cámara para entregar actas de la reforma pensional

Ha ocupado cargos en el Ministerio de Justicia, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y conjuez de la Corte Constitucional. Es miembro honorario del Colegio de Abogados Administrativistas y académico de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.