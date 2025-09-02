La localidad de Cuidad Bolívar, en el sur de Bogotá, se encuentra conmocionada tras el asesinato de un menor de edad en un hecho de intolerancia, pues el crimen se registró luego de una discusión por un balón que cayó en el tejado de una casa.

Se trata de un joven de solo 17 de años que murió luego de ser agredido con un arma blanca. De acuerdo al relato, su hermana, de solo 13 años, fue a buscar un balón que había caído en el techo de una casa pero fue agredida verbalmente.

El joven fue a defenderla, intentando mediar, pero otra persona lo agredió y le causó varias heridas.

“Ella salió llorando y fue a ponerle la queja al hermanito. Yo me pregunto por qué no me esperó a mí. Mi hijo le llamó la atención y la otra persona lo agredió”, relató Maricela Zúñiga, madre del menor de la víctima, a CityTv.

“Su tío logró socorrerlo pero no pudo. Le cortaron la cara y le cortaron la mano (...) Y le dieron una puñalada en la parte del corazón”, agregó.

La madre del menor asesinado también agregó que pese a que la Policía Metropolitana de Bogotá inicialmente capturó a un adulto y a un menor de edad presuntamente implicados en el crimen, luego quedaron en libertad.

“Dejaron al papá libre y a los días me entero que dejaron al otro menor libre. Hasta el momento dicen que todo está en investigación”, señaló Zúñiga.

La madre denuncia hostigamiento en redes sociales

Otra de las situaciones que ha estado viviendo la madre es el hostigamiento a través de las redes sociales.

“Los familiares de los señores se fueron de la cuadra y los que han quedado por las redes vinculan el asesinato de mi hijo con ollas que están alrededor. Y quieren hacerle creer a la gente que mi hijo era parte de una de ellas”, declaró.

Mientras tanto, la Policía de la ciudad aseguró que se mantienen investigando la situación para tratar de esclarecer el crimen.