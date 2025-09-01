Martha Rojas, madre de la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, conmovió a los internautas con un video de su hija acompañado de un mensaje de fe en medio del dolor que le produce su reclusión.

La ‘influencer’ fue trasladada el pasado 20 de agosto de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros en Bogotá, luego de que el Ministerio de Justicia y el Inpec concluyeran que existían amenazas contra su vida y dificultades para recibir atención médica en el centro penitenciario.

Allí seguirá pagando la condena de 5 años y 3 meses de prisión por la que fue privada de la libertad el 30 de enero de este año.

Tras siete meses de reclusión, la madre de Epa Colombia publicó en sus ‘historias’ de Instagram un video en el que se ve a su hija llorando, y un mensaje de fuerza y esperanza en medio del difícil momento que atraviesa la creadora de contenido, principalmente porque no puede ver crecer a su pequeña hija Daphne Samara, de un año de edad.

“Pronto, hija, todo esto acabará y tendrá la recompensa de Dios. Sabes, él es justicia divina, ya lo verás”, escribió Martha Rojas.

Los seguidores de la ‘influencer’ dejaron mensajes de apoyo para ella y su familia: "Fuerza para mi Epa Colombia, una persona emprendedora arrepentida de un error que cometió“, ”Ojalá que cuando salga se aleje de todo lo que le hace mal y de verdad sea una nueva persona" y “Muy pronto Epa sale de la cárcel y se va a reunir con su familia”, son algunos de los comentarios.

La ‘influencer’ fue ingresada a un establecimiento carcelario en enero pasado luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme su condena a 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

El hecho por el que fue sentenciada la creadora de contenido en redes sociales es la vandalización de estaciones de Transmilenio en Bogotá durante las marchas del estallido social de 2019.

Minjusticia explica razones de traslado de Epa Colombia

La decisión de trasladar a Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros se tomó tras las solicitudes de su defensa, encabezada por el abogado Francisco Bernate, y fue posible gracias a un cupo habilitado por el Ministerio de Defensa en la institución policial.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó en entrevista con ‘Blu Radio’ que la decisión estuvo motivada por razones de seguridad. “Los abogados de Epa Colombia desde hace varias semanas habían hecho solicitudes al gobierno nacional para un cambio de reclusión... alegan razones de seguridad, de amenazas contra su vida, contra su integridad”, señaló.

Montealegre rechazó que el traslado constituya un trato diferencial o un ejemplo de “machismo judicial”. Según dijo, estas medidas son habituales cuando un detenido enfrenta riesgos graves y no se limitan a personajes reconocidos públicamente. “Ella tiene en primer lugar y la razón fundamental para el traslado es que tiene problemas de seguridad”, enfatizó.