La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, expresó este lunes el rechazo a “la lógica de intervención”, al instalar una reunión virtual de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocada de urgencia para analizar el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, frente a Venezuela.

Leer también: Celac debatirá este lunes el despliegue naval de EE. UU. cerca de Venezuela

“La Celac nació para hablar con voz propia, hoy esa voz debe decir sin ambages: rechazamos la lógica de intervención, reafirmamos la carta de las Naciones Unidas, exigimos que toda preocupación legítima se canalice por vías diplomáticas y multilaterales y ofrecemos nuestra plataforma para canalizar soluciones latinoamericanas y caribeñas a los retos de nuestra casa común”, dijo Villavicencio en imágenes difundidas por el canal TeleSur.

Colombia, que desde abril pasado tiene la presidencia pro tempore de la Celac, convocó anoche esta reunión para “intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la coyuntura regional”, luego del envío de embarcaciones de guerra estadounidenses al sur del Caribe con el propósito de “frenar el flujo de drogas”, según Washington.

Para Villavicencio, “proteger la zona de paz” de la región “no implica negar nuestras diferencias internas ni minimizar la gravedad del crimen organizado transnacional” pero hay otras maneras de enfrentar esa situación.

“Significa enfrentarlo con instituciones, cooperación judicial y policial y confianza mutua, no con amenazas militares que inevitablemente terminan generando implicaciones negativas para la seguridad humana, el comercio, el turismo y las economías de todos nuestros países”, agregó.

Al convocar la reunión ministerial, la Cancillería colombiana destacó “la intención es reforzar los canales de diálogo y cooperación, reconociendo que los desafíos transnacionales requieren respuestas conjuntas y coordinadas”.

“Los Estados miembros esperan que este espacio permita abordar, de manera abierta y constructiva, las preocupaciones existentes en torno a los recientes movimientos militares en el Caribe y sus posibles implicaciones para la paz, la seguridad y la estabilidad regional”, señaló la Cancillería en un comunicado.

Importante: Gobierno radicó en la Cámara la polémica ley de financiamiento por $26,3 billones

La Casa Blanca defendió la semana pasada el despliegue militar en el Caribe, que incluye destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido, como parte de su estrategia antidrogas y aseguró que cuenta con el respaldo de varios países latinoamericanos.

La CELAC, creada en 2010, está integrada por 33 países de América Latina y el Caribe y funciona como un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política.

Su objetivo es fortalecer la integración regional y avanzar en consensos comunes sin la participación de Estados Unidos ni Canadá.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe ha sido rechazado con fuerza por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo califica de “acciones hostiles” y lo asocia a un intento de “cambio de régimen”.

En respuesta al despliegue naval, Venezuela reforzó su presencia militar en zonas fronterizas con Colombia, al tiempo que convocó jornadas de alistamiento de milicianos dentro del denominado ‘Plan Nacional de Soberanía y Paz’.