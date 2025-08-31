El Ejército Nacional informó este domingo 31 de agosto que logró la captura de alias el Paisa, presunto cabecilla logístico de los grupos armados organizados residuales Estructuras Franco Benavides y Urías Rendón, en el departamento de Nariño.

La institución agregó que en la operación se incautó el siguiente material: un fusil M-16 una pistola, una escopeta, proveedores, munición y material logístico de la estructura.

Sin embargo, señaló que en el operativo se produjo contra el Ejército una asonada de aproximadamente unas 350 personas, que trataron de impedir la captura del disidente.

“Pese a la asonada de más de 350 personas que intentó impedir la judicialización, gracias a la rápida acción de nuestras tropas se garantizó la entrega del capturado y del material incautado a las autoridades competentes”, se lee en la publicación del Ejército.

Se conoció que en el lugar las tropas del Ejército sostuvieron un combate de encuentro con integrantes de la estructura residual, que culminó con la captura del señalado coordinador logístico. La institución indicó que alias ‘el Paisa’ tenía una orden judicial vigente por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.

También se pudo conocer que en el operativo una mujer, presunta pareja sentimental del capturado, perdió la vida.

Sobre la asonada, el coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2, explicó: “En medio del procedimiento, cerca de 350 personas intentaron obstaculizar el desarrollo de la operación militar, protagonizando una asonada y enfrentando a las tropas. Con lanchas, motocicletas y vehículos bloquearon el aterrizaje de aeronaves e impidieron el ingreso del personal de la Policía Nacional para realizar los actos urgentes y recolectar el material probatorio”.

“Pese a estas hostilidades, las unidades lograron extraer con seguridad al capturado, al material decomisado y a nuestros hombres. Posteriormente, todo fue entregado a la autoridad judicial competente, a través de la Policía Nacional”, agregó.