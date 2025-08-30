De luto también se encuentra el Gimnasio Campestre los Laureles, el colegio donde estudiaba Valeria Afanador y donde se extravió para días después aparecer muerte flotando en un río en el municipio de Cajicá.

“Hoy nuestro corazón está herido. Este episodio constituye el momento más doloroso en la historia de nuestra institución. Jamás contemplamos tener que enfrentar una situación tan devastadora, que hiere lo más profundo de nuestra vida institucional y de cada persona que hace parte de ella. La ausencia de Valeria deja un vacío imposible de llenar y nos enluta como institución”, comenzó diciendo la institución educativa a través de un comunicado.

Al tiempo, el Gimnasio Campestre los Laureles expresó su “solidaridad” y “amor”: “Su dolor es también nuestro dolor, y lo abrazamos con toda la fraternidad de la que somos capaces”.

Además, dijeron estar en “absoluta” disposición para colaborar “en lo que sea necesario y para seguir, con firmeza, en la búsqueda de la verdad” en el marco de las investigaciones que ya avanzan para establecer las causas de fallecimiento de la menor que fue encontrada el pasado 29 de agosto.

“En medio de este sufrimiento, nos sostenemos en la fe (…) Que el Señor conforte nuestros corazones, nos llene de fortaleza y nos acompañe con su luz en este momento tan difícil”, concluyeron.

Y es que la institución educativa ha sido una de las más criticadas desde que se supo de la desaparición de Valeria en inmediaciones del colegio cuando aún se encontraba en su jornada escolar.

En los videos de cámaras de seguridad se ve a la niña perderse entre unos matorrales aledaños al colegio que daban a una zona enmontada. Se le vio entrar pero jamás salir hasta este viernes cuando el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó sobre el triste desenlace de esta historia.