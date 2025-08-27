Desde el pasado 9 de agosto, la familia de Sofía Páez, de 16 años, no tiene noticias sobre su paradero. La joven fue vista por última vez en la localidad de Kennedy, en Bogotá, y tras la denuncia de desaparición, la Interpol emitió una circular amarilla con el fin de ayudar en su búsqueda internacional.

De acuerdo con sus familiares, Sofía salió hacia la calle 67 con carrera Séptima, en Chapinero, pero nunca regresó a casa. Días después, una cámara de seguridad registró a quien sería la menor caminando en inmediaciones de la avenida Primero de Mayo, cerca de las obras del metro de Bogotá, por lo que las autoridades intensificaron las labores en ese sector.

“Pedimos, por favor, la intensificación de las autoridades o de cualquier persona que tenga información sobre el paradero de mi hermana porque cada minuto cuenta. Estamos desesperados buscándola. Queremos que vuelva a casa”, expresó Valentina Páez, hermana de la menor, en diálogo con Noticias Caracol.

El día de su desaparición, Sofía tenía previsto presentar la prueba Saber 11, lo que aumenta la preocupación de su familia, que insiste en las circunstancias inusuales del caso.

Su padre, en entrevista con Cablenoticias, señaló que han recibido información no confirmada sobre posibles lugares donde habría sido vista, como Lebrija, Popayán y Medellín, incluso en un posible caso de trata de personas. “Esa incertidumbre es bastante fuerte. Sofía es una niña muy juiciosa, de las que les gusta el estudio. Estaba haciendo prácticas en el Sena y también trabajando a través del colegio”, aseguró.

La Policía Nacional difundió un cartel con su descripción física: mide 1,47 metros de estatura, es de contextura delgada, tiene cabello tinturado con rayos rojos y vestía el día de su desaparición chaqueta negra, jean azul, bolso negro pequeño y zapatos beige.

Las autoridades piden a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a ubicar a Sofía.