Daniela Hernández Montoya, reconocida profesional del Hospital Centenario de Sevilla, Valle del Cauca, había sido secuestrada el pasado 14 de agosto de 2025 mientras se encontraba con sus dos hijos.

Cabe aclarar que los menores fueron liberados horas después del secuestro, perpetrado por hombres armados, sin embargo la mujer continuaba en cautiverio.

Este martes 26 de agosto se dio a conocer la noticia de su liberación, tras 12 días secuestrada. Así lo confirmó la Personería de Sevilla.

“Informamos a toda la comunidad que la doctora Daniela Hernández ha retornado a la libertad. Agradecemos a Dios y a la comunidad y trabajaremos incansablemente para que ningún sevillano viva este flagelo”, se lee en el comunicado de la entidad.

En días anteriores, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) había exigido su liberación: “La misión médica debe ser reconocida, protegida y respetada siempre, incluso en los contextos más difíciles. Quienes ejercemos la medicina servimos con responsabilidad, vocación. No a una sola personas, sino a muchas, y lo hacemos sin distinción alguna”.

De igual manera, familiares de Hernández Montoya y las autoridades del municipio y el departamento habían solicitado al grupo armado que la dejara en libertad inmediatamente.

Por fortuna, la profesional de la salud se encuentra en excelentes condiciones y junto a su familia, según informó el personero Jhon Osorio. Asimismo agradeció a la comunidad por las oraciones para que la médica regresara sana y salva a casa.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Cabe destacar que las investigaciones señalan que el secuestro de la médica se habría dado cuando fue en su camioneta a recoger a sus dos hijos a una institución educativa de Sevilla, aproximadamente a la 1:50 p. m. del pasado jueves 14 de agosto.

Momentos después, las autoridades informaron que los secuestradores habían huido a una zona montañosa del municipio, y desde entonces se inició su búsqueda y la esperanza de que fuera liberada.