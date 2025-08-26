Minuto a minuto

Primer tiempo

5’. Remate de Peña que Jefferson Martínez controla sin dar rebote.

13’. Remate de Paiva que el guardameta rechaza con gran estirada. En el rebote le cometieron falta en el área a Enamorado, pero el árbitro la ignoró.

17’. Defensa del Atlético falla en su cabezazo ante centro que le ponen desde la izquierda.

33’. Jhon Aguas recibe centro en el área y se lo baja a Peña, que remata englobado. Martínez se esfuerza para mandar la pelota al córner.

39’. Cobro rápido de Teo en una pelota quieta, habilita a Salazar y este pone ‘pase de la muerte’ a Enamorado, que no logra rematar con contundencia ni ubicación. Lo bloquearon.

44’. Paiva desperdicia un pase desde el costado que le envió Herrera tras buena jugada colectiva de Junior.

45’. Excelente pase de Teófilo Gutiérrez a Enamorado, que pisa el área, elude a sus jugadores y remata fuerte, pero encuentra bien parado al cancerbero.

Segundo tiempo

50’. ¡Goool de Junior! Enamorado levanta un tiro de esquina, Teo recibe y la manda de primera al centro del área chica y Báez saca un cabezazo que deja sin opciones al arquero del Atlético FC.