El Gobierno nacional firmó este miércoles un millonario contrato con la firma Thomas Greg & Sons para la elaboración de pasaportes durante los próximos ocho meses. El acuerdo comenzará el 1 de septiembre de 2025 y estará vigente hasta el 30 de abril de 2026.

La firma fue hecha por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de una urgencia manifiesta declarada por la Cancillería, con el objetivo de garantizar la expedición de libretas mientras inicia el nuevo modelo de producción con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

El contrato firmado este 27 de agosto está por un monto de $161.290.792.640.

Cabe recordar que el pasado 22 de agosto, la Cancillería emitió una resolución donde declaraba dicha urgencia manifiesta desde el 11 de agosto de este año hasta el 30 de abril de 2026, para un nuevo contrato con la firma extranjera.

Por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en su momento que este nuevo contrato de ocho meses con Thomas Greg & Sons es suficiente para “culminar la implementación del nuevo modelo, sin prolongaciones indebidas y en armonía con el principio de temporalidad que rige la contratación por urgencia manifiesta”.

Este miércoles la canciller Rosa Yolanda Villavicencio había respondido a la incertidumbre generada, teniendo en cuenta que el actual contrato vence el 31 de agosto, por lo que en un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, anunció temprano que el nuevo contrato se firmaría este miércoles para evitar una crisis.

“Se firmará y no habrá ninguna dificultad. Estará todo en las páginas web de la Cancillería y es todo lo que tengo que decir”, enfatizó la ministra de Relaciones Exteriores.