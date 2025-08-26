La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años a Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja, capital del departamento de Boyacá, y primer extranjero en gobernar esa ciudad, por irregularidades en su inscripción como candidato para el periodo 2024-2027.

Krasnov, nacido en 1978 en Sarátov (antigua Unión Soviética), hijo de padre ruso y madre ucraniana, llegó a Colombia hace más de 15 años como estudiante de intercambio.

Profesor universitario de economía y con un doctorado en sociología económica, fue elegido alcalde en octubre de 2023 con el 31,6 % de los votos por el movimiento La fuerza de la paz, aliado del Gobierno de Gustavo Petro, y se convirtió en el primer extranjero en gobernar una capital departamental en el país.

Según el Ministerio Público, Krasnov, un año antes de las elecciones, firmó un contrato laboral de un año con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), lo que lo inhabilitaba legalmente para aspirar al cargo.

El contrato, suscrito en diciembre de 2022 por un valor de 8,1 millones de pesos (unos 2.000 dólares), tenía como objeto la prestación de servicios profesionales para apoyar una investigación en la facultad de ciencias económicas y administrativas de la institución.

Pese a ello, Krasnov inscribió su candidatura y posteriormente tomó posesión del cargo, lo que, según la Procuraduría, constituye una falta “gravísima” cometida a título de dolo, es decir, que omitió la ilegalidad siendo plenamente consciente de que estaba infringiendo la ley.

La sanción, que podrá ser apelada, supone la destitución del primer alcalde extranjero elegido en Colombia, quien había hecho campaña con un discurso contra la corrupción y señalando que en la política local “se normaliza que el político tome de caja a esta ciudad”.