En la mañana de este martes 26 de agosto, en la avenida de Los Cerros, en la ciudad de Cali, un motociclista protagonizó un hecho insólito tras ser detenido por agentes de la Secretaría de Movilidad.

Leer más: Joven de 22 años murió durante una tomografía: ¿qué ocurrió durante el procedimiento?

Las imágenes quedaron registradas en videos, que se volvieron virales. El hecho habría ocurrido alrededor de las 8:00 de la mañana, en la calle Primera con carrera 66.

De acuerdo a información preliminar, al ser detenido por las autoridades en medio de un operativo, el conductor reaccionó violentamente prendiéndole fuego a su propia motocicleta en plena vía pública. Tras el hecho, el hombre fue capturado por la Policía de Cali.

El incidente paralizó el tráfico por varios minutos mientras los agentes trataban de controlar la situación, a la espera de los Bomberos para que apagaran las llamas. La motocicleta quedó completamente incinerada.

Ver también: Epa Colombia pide ser embajadora de Transmilenio: su propuesta incluye controlar colados, ser cajera y realizar videos pedagógicos

Pudo establecerse que los agentes de Tránsito le solicitaron al conductor los documentos, sin embargo este no los presentó de manera inmediata, lo que ocasionó sospechas; y al verificar se dieron cuenta que no tenía licencia de conducción, SOAT, ni revisión técnico mecánica.

Justo en el momento en el que el agente realizaba el comparendo, el hombre sacó un encendedor y le prendió fuego a su motocicleta de placas WXH 41D. Aún quemada, la moto fue inmovilizada.

Le sugerimos: Junior 0, Atlético FC 0: rueda el Balón en ‘el Metro’

Hasta el momento no se conocen cuáles serán las posibles sanciones que podría enfrentar el conductor tras protagonizar el incidente.