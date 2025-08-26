La Fiscalía General de la Nación solicitó en las últimas horas tramitar la expedición de una circular roja de Interpol contra César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos, en el caso de corrupción de la Ungrd.

Leer más: Epa Colombia pide ser embajadora de Transmilenio: su propuesta incluye controlar colados, ser cajera y realizar videos pedagógicos

La solicitud fue hecha ante la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia y busca hacer efectiva la orden de captura emitida por una juez penal de control de garantías de Bogotá, quien el pasado 29 de julio impuso al exfuncionario medida de aseguramiento en centro carcelario.

Sobre la orden de captura, fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL HERALDO que desde el pasado 31 de julio se había acordado con los abogados que a mediodía del 5 de agosto Manrique tenía que presentarse en el búnker, que es la sede central del organismo acusador, sin embargo el exfuncionario nunca asistió.

No obstante, agregaron las fuentes, Manrique no se presentó y desde entonces se entregó al CTI y a la Dijín la orden de captura. Se le buscó además en su casa y la de sus familiares, sin éxito. Y también se hizo una búsqueda en Migración para conocer si el exfuncionario había salido del país, pero no hubo reportes al respecto.

Ver también: Joven de 25 años pide la eutanasia: padece de endometriosis severa y crónica

En ese sentido, la notificación roja de Interpol emitida recientemente se convierte en una mecanismo clave para que las autoridades de otros países lo ubiquen y lo capturen con fines de extradición, en caso de que se encuentre fuera del territorio nacional.

Cabe recordar que el exmilitante de la guerrilla del M-19 renunció al Gobierno cuando fue llamado a imputación de cargos, señalado de haber recibido un soborno por $3 mil millones y ahora permanece prófugo al igual que Carlos Ramón González, también ex M-19 y buscado por el caso Ungrd, quien pidió protección al gobierno de Nicaragua.

Le sugerimos: Mujer murió al ser quemada por su esposo y suegros delante de su hijo de 6 años

De acuerdo con las indagaciones, César Manrique habría participado en maniobras para desviar recursos públicos destinados a la atención de emergencias y proyectos de gestión del riesgo, apropiándose de estos dineros a través de contratos irregulares y operaciones financieras sospechosas.

El proceso empezó con la acusación del ex director de la Ungrd, Olmedo López, a quien un juez le negó en los últimos días un principio de oportunidad. Así mismo, el ex subdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, dijo hace poco que aún falta más gente involucrada en el caso de corrupción.