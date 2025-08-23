Tras la captura de su hermano, alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, reapareció en un comunicado cuestionando duramente al presidente Gustavo Petro.

“Se trataba de una trampa preparada con antelación”: Petro da detalles sobre ataque a helicóptero en Amalfi

En la carta, el jefe del Estado Mayor Central (EMC) aseveró: “No me sorprende que su gobierno y el estado criminal y narco paramilitar colombiano se ensañen contra las familias de guerrilleros, no es solo mi caso, es el de muchos guerrilleros”.

Añadió que el “odio” del presidente Petro “lo llevará a cometer crímenes de guerra contra el pueblo, líderes sociales que luchan por el socialismo como única alternativa de alcanzar la paz mundial y la paz de Colombia”.

En su mensaje al presidente Petro, el cabecilla del EMC señaló: “Si usted lo desea acabe con el resto de mi familia, no creo en la justicia colombiana, pero confío en la justicia revolucionaria, los mártires de otras épocas nos impulsaban a la resistencia Fariara y lo de ahora será con más furia para luchar por los cambios estructurales del país”.

Carta de Iván Mordisco al presidente Petro.

Asimismo, responsabilizó al presidente Petro por lo que pueda ocurrirle a su familia: “No invoco a Dios para la protección de mi familia, será usted Gustavo Petro el responsable de que vivan o mueran, colocándolos como botín de guerra; que poco conocen los revolucionarios, los revolucionarios no luchamos por la familia, luchamos y entregamos la vida por la liberación de los pueblo”, se lee en el comunicado.

Vale mencionar que el viernes 22 de agosto, el mandatario reportó la captura del hermano de ‘Iván Mordisco’ en El Peñón, Cundinamarca.

La captura de alias Mono Luis se ejecutó en el marco de la operación denominada por las autoridades ‘Medusa XII’, en zona rural del municipio El Peñón.

Policía Nacional Luis Hernando Vera, hermano de alias Iván Mordisco.

Sobre este sujeto pesaba una orden de captura por homicidio. Además, es señalado por las autoridades de ser “coordinador de narcotráfico, finanzas criminales y logística de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco en el centro y sur del país”.

Lea: Cayó alias El Mocho, presunto responsable del atentado a base aérea en Cali

La Policía detalló que Luis Hernando Vera llevaba once años de trayectoria criminal y entre sus principales roles estaba ser el “emisario directo para la toma de decisiones” en el grupo armado ilegal.

El informe de la Policía detalló que en el momento de la captura, alias Mono Luis había salido “de la zona de movilidad de alias Iván Mordisco para actuar como representante en sus negocios criminales y reuniones clandestinas”.

Petro pide que sean declarados terroristas las disidencias de Iván Mordisco y otros grupos

Recientemente, el presidente Petro pidió que sean declaradas como organizaciones terroristas el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de Iván Mordisco.

Esto tras los ataques y atentados terroristas que dejan hasta el momento 13 policías muertos en Amalfi, Antioquía, y seis personas fallecidas en Cali.

“He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias Iván Mordisco, conocidas como el EMC, tienen su mando real en la Junta del Narcotráfico, que opera internacionalmente como una confederación de mafias”, señaló.

Advirtió por ello el jefe de Estado que “esto me hace solicitarle al Estado colombiano y al mundo que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá”.