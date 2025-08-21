El Partido Centro Democrático denunció este jueves en un comunicado una persecución judicial contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Le puede interesar: Exparamilitares pierden batalla judicial tras acusar a fiscales de Justicia y Paz de engavetar denuncias de corrupción

“El Centro Democrático rechaza con firmeza la persecución emprendida por el Estado contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y contra congresistas de nuestra colectividad”, se lee.

Agrega en este punto la colectividad opositora que “la denuncia revelada por El Colombiano sobre la interceptación ilegal de la Fiscalía al gobernador Rendón reviste una gravedad extrema”.

Vea aquí: Cae red que explotaba sexualmente a menores en Magdalena, Córdoba y otros departamentos: transmitía en vivo los abusos

Esto, añade, porque “demuestra que las instituciones están siendo utilizadas como herramientas de intimidación contra la oposición”.

Resulta arbitrario, indica el boletín, “que se ordenara interceptarlo durante 71 días, desde el 14 de mayo, y que incluso en documentos judiciales se le señale como ‘imputado’ y hasta ‘condenado’, sin serlo”.

Lea también: Deportaciones de colombianos de los EE. UU. en 2025 ya superan la totalidad de expulsiones registradas en 2024

La propia magistrada Marcela Márquez Rodríguez, del Tribunal Superior de Bogotá, se lee en el documento, “calificó de desproporcionadas dichas interceptaciones al advertir que no estaban debidamente justificadas ni soportadas”.

Por ello, concluye el uribismo que este es un nuevo intento por amordazar jurídicamente a la oposición y a quienes ejercen control político en defensa de la democracia.