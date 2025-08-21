La Comisión Nacional de Disciplina Judicial cerró un nuevo intento de los exparamilitares Wilson Poveda Carreño, alias “Rafa”, y Jiovannis Manuel Lobo Jaramillo, alias “Bachiller”, de desacreditar a fiscales de Justicia y Paz por presuntas omisiones frente a denuncias de corrupción.

Los dos exintegrantes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), subordinados en su momento a Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, habían señalado a fiscales de Barranquilla y Bucaramanga de “engavetar” hechos de soborno y connivencia entre políticos, empresarios y funcionarios públicos en las regiones bajo su influencia.

Sin embargo, la Comisión determinó que las acusaciones eran idénticas a las que ya habían presentado meses atrás contra otra fiscal, y comprobó que los funcionarios judiciales sí trasladaron las denuncias a las autoridades competentes.

La investigación estableció además que los procesos en la justicia ordinaria siguen activos, y que deben tramitarse por separado al no involucrar a postulados del proceso de paz, sino a un exrepresentante a la Cámara, exgerentes de hospitales y otros servidores públicos.

En consecuencia, en un fallo con ponencia del magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla, la Comisión ordenó archivar las quejas presentadas por alias “Rafa” y alias “Bachiller”, cerrando así un nuevo capítulo en sus intentos por cuestionar a la justicia transicional.