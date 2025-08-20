Armando Benedetti, ministro del Interior, se pronunció en la noche de este miércoles sobre la decisión de Nicaragua de otorgarle asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, quien es requerido en Colombia por el escándalo de corrupción de la Ungrd.

“Más que ofender es que si usted pide, si el Presidente de la República pide extradición a alguien, a cualquier país en el cual existen los tratados, y ese país no corresponde a ese pido extradición, es algo inamistoso, agresivo, que no debe pasar”, manifestó el funcionario.

González, de 66 años, tiene una orden de captura vigente desde el pasado 3 de julio por su presunta participación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo.

Según la Fiscalía, que lo imputó por los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, parte del dinero usado en el ilícito provenía de un contrato para la compra de cuarenta carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira.

Militante del partido Alianza Verde y excompañero de Petro en la guerrilla del M-19, González supuestamente ordenó los pagos ilícitos a través de la exconsejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, según el testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD.