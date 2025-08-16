La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una serie de medidas contra varios hoteles en ubicados en La Guajira y San Andrés, entre ellos, se encuentra el establecimiento en que murió una familia bogotana que había llegado de vacaciones a la isla el pasado mes de julio.

Las medidas, que fueron dadas a conocer este viernes 15 de agosto, consisten en el cierre y acciones correctivas urgentes con el propósito de proteger la vida e integridad de los viajeros que visitan este tipo de establecimientos de hospedaje.

La SIC señaló que las acciones adelantadas se dieron como consecuencia de las visitas de inspección desarrolladas con ocasión de la tragedia ocurrida recientemente en San Andrés, donde murieron Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y Kevin Mathías Martínez, un menor de cuatro años, quienes fueron encontrados fallecieron en extrañas circunstancias dentro de una habitación del hotel Portobelo Convention.

Cortesía San Andrés Hotels

“La SIC desde sus labores de inspección, vigilancia y control contribuye al esclarecimiento técnico de las condiciones que generaron riesgos, y reafirma su compromiso con la protección de la vida y seguridad de quienes visitan, trabajan y viven en el archipiélago y en otros destinos turísticos estratégicos del país.”, explicó la entidad.

Tras las inspecciones, la SIC ordenó el cierre inmediato de los hoteles Beach Life Party Hostel Y Casa Ibiza by Beach Life Palomino, en Palomino, en el departamento de La Guajira.

“La medida de cierre total en Palomino se impartió a la sociedad VILLA DELIA PALOMINO BEACH S.A.S., propietaria de los hoteles, luego de verificarse la presencia de conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución y ausencia de iluminación de seguridad en rutas de evacuación y salidas de emergencia, entre otras irregularidades graves, en contravención de lo dispuesto por los reglamentos técnicos RETIE Y RETILAP, luego de conocer de la perdida de la vida de una mascota.”, señala el comunicado.

Asimismo, se tomaron medidas correctivas urgentes en los establecimientos: Hotel Decameron Los Delfines, Hotel Las Américas, Hotel Portobelo Convention; junto con un cierre parcial del Hotel Tone Blue, el cual es aliado de Portobelo.

“En San Andrés y Providencia, durante las visitas de inspección se detectaron defectos críticos en las instalaciones internas de gas, como ausencia de ventilación adecuada en ciertos espacios con presencia de monóxido de carbono, conexiones sin tapones metálicos de seguridad, uniones sin protección anticorrosiva, tanques de GLP sin anclaje y falta de avisos preventivos exigidos por la norma. Estas condiciones incrementan de forma significativa el riesgo de explosión, fugas o intoxicaciones.”, resalta.

De acuerdo con la SIC, las decisiones se adoptaron tras encontrar riesgos críticos en las instalaciones eléctricas, de iluminación y de gas combustible, que amenazan “la vida, la salud y la seguridad de huéspedes, trabajadores y visitantes.”