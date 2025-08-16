El presidente Gustavo Petro defendió en la noche de este viernes el nombramiento de Juliana Guerrero como la nueva viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdadl.

La joven funcionaria, que hasta ahora estaba en el Ministerio del Interior,es señalada de utilizar un avión oficial para trasladarse desde Bogotá hasta el departamento del Cesar para asistir a un evento político.

“La voy a poner por retar, se quieren tirar a una muchacha porque es pobre y no estudió en la Universidad de Los Andes. Yo quiero que se pruebe en esto que queda el gobierno y vemos si es capaz o no”, argumentó el mandatario.

El pasado 21 de julio, el concejal de Bogotá Daniel Briceño instauró una denuncia en contra de la funcionaria por los polémicos viajes.

“Ya radiqué denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de la funcionaria Juliana Guerrero, mano derecha de Armando Benedetti, por el uso delictivo de un avión y un helicóptero de la Policía Nacional para asuntos personales. Esto no puede quedar impune”, aseveró el concejal.

En ese momento fue defendida por el ministro Benedetti y hasta por el presidente Gustavo Petro, asegurando que su viaje fue para una misión que formaba parte de sus funciones en el Ministerio.

De acuerdo con la denuncia, Guerrero arribó a Valledupar desde Bogotá en un avión oficial, y luego usó un helicóptero para ir desde la capital cesarense a Aguachica, en el mismo departamento. En este municipio, junto a su hermana, que no tiene ningún cargo público, participó en una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, al parecer para apoyar la modificación de estatutos que permitirían la reelección del rector.

De acuerdo con lo revelado por ‘Cambio’, el viaje costó $126 millones solo en gasolina. Ahora todas las miradas están puestas en esta funcionaria, de solo 23 años, por la autoridad que tendría dentro del Ministerio para pedir un helicóptero.

Por este caso la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios del Ministerio de Interior por un posible uso indebido de un avión oficial.