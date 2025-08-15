Las críticas no se hicieron esperar. Daniel Quintero, precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, protagonizó un polémico acto en el 10º Congreso Empresarial Colombiano de la Andi, llevado a cabo en Cartagena el jueves 14 de agosto y en el que participaron la mayoría de los precandidatos presidenciales.

En medio del debate, Quintero, quien no se encontraba en la lista de invitados, según confirmó Bruce Mac Master, se subió al escenario y ondeó la bandera de Palestina.

Ante esto, diferentes voces, entre esas algunas de los precandidatos, rechazaron duramente la actuación de Quintero. Hubo quienes calificaron de “payasada” y “populismo barato” lo que hizo el ex alcalde de Medellín.

Por un lado, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y precandidato presidencial, aseguró que esta “payasada” fue un intento de “robar el show”.

"Daniel Quintero representa todo lo mal que está pasando en Colombia en este momento, y no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar. No caigamos en las provocaciones. Colombia se merece mucho más, y Colombia tiene mucho más. ¿Queremos esto? ¿Pacto Histórico 2.0?“, aseveró en Blu Radio.

De otro lado, la exministra de Ambiente y precandidata presidencial del Pacto Histórico, Susana Muhamad, cuestionó a Daniel Quintero, especialmente como descendiente palestina.

“Como descendiente palestina, como defensora de la causa palestina, con el dolor y la impotencia de un genocidio que no se logra para, yo pido que nadie mercadee electoralmente con el dolor del pueblo palestino”, dijo la aspirante petrista en un video publicado en sus redes sociales.

Congresistas opositores también criticaron duramente al precandidato. "Daniel Quintero es el retrato de la degradación de la política: populista, provocador, sin propuestas y con un prontuario marcado por la corrupción. Perfecto para ser el candidato de Gustavo Petro", escribió Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical.

Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín, aseveró que Quintero se “quiere robar a Colombia”.

“El exalcalde bandido de Medellín, Daniel Quintero, se quiere robar a Colombia ¡NO LO VAMOS A PERMITIR! Este tipo es perverso, tanto e incluso más que Gustavo Petro”, cuestionó.

El exalcalde bandido de Medellín, Daniel Quintero, se quiere robar a Colombia 🇨🇴 ¡NO LO VAMOS A PERMITIR! Este tipo es perverso, tanto e incluso más que Gustavo Petro. pic.twitter.com/BYqOdcMpFO — Sebastián López V. (@sebaslopezv) August 15, 2025

Por su parte, Amalia Salgado Romero, ex cónsul de Colombia en Houston, se fue de frente contra el precandidato y comparó su polémica intervención con la vandalización que hacía la primera línea.

“Así como la primera línea vandalizaba el espacio público, Daniel Quintero violenta el congreso de la ANDI , al que no fue invitado. Puro show y populismo barato al ondear la bandera de Palestina, pero la Colombia que trabaja, le respondió con la palabra que merece: ‘ladrón’”, afirmó.