El caso de Valeria Afanador, una niña de 10 años, diagnosticada con síndrome de down, mantiene en zozobra a los habitantes del municipio de Cajicá, en Cundinamarca. La menor desapareció en la la mañana del pasado 12 de agosto en la vereda Río Frío, sector Bebedero.

De acuerdo a videos de cámaras de seguridad del sector, Valeria abandonó el Gimnasio Campestre Los Laureles y fue vista por última vez ingresando en una zona boscosa cercana al colegio. Segundos después, se perdió todo rastro de su paradero.

Los organismos de socorro se han desplegado por la vereda en la búsqueda incansable de la niña. Desde las 10:30 a. m., hora en que se reportó la desaparición, los Bomberos del municipio de Cajicá pusieron en marcha su protocolo de urgencia, con el apoyo de unidades de otros cuatro municipios.

Sin embargo, a más de doce horas de rastreo, la estudiante aún no ha sido localizada. El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca aseguró que el despliegue de recursos para hallar a la menor desaparecida incluye la utilización de drones, brigadistas y la participación de caninos especializados.

Según un familiar de Valeria, ella estaba jugando con una balón minutos antes de desaparecer del colegio, tal como lo muestran los videos. Asimismo lamentó la presencia de un hueco en una de las cercas, que aseguró no sabe si la institución tenía conocimiento de ello.

“Mi hermana estaba muy contenta por el colegio, la falla es que había un hueco y no sé si no se habían dado cuenta de eso”, dijo la tía de Valeria a El Tiempo.

🚨Continuamos trabajando sin descanso para que Valeria regrese pronto a casa.



📢 Si tienes información sobre su paradero, comunícate al 316 274 3348 o a la Línea 141 del Bienestar Familiar. pic.twitter.com/teNcJgOMz6 — Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) August 13, 2025

¿Qué dijo el colegio sobre la desaparición?

Andrea Medina, consultora educativa del colegio en Cajicá, aseguró en entrevista con la W Radio que: “A ella (Valeria) le gusta esconderse, es una niña con síndrome de down. Es la primera vez que pasa esto en el colegio en 24 años”.

Medina señaló que el plantel educativo ha facilitado todas las grabaciones y ha colaborado de manera activa con las autoridades, para encontrar a la menor.

“Nosotros tenemos cámaras de seguridad que hemos dispuesto a todas las autoridades. Nosotros no sabemos cómo una niña desaparece desde las 11:00 de la mañana y por eso estamos trabajando de la mano de todas las autoridades. Las cámaras en ningún momento registran su salida”, añadió.