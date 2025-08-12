Carolín Alejandra Vitola Cuello, de 16 años, fue brutalmente asesinada y desmembrada el pasado 7 de mayo, en el asentamiento humano Centenario, Barrancabermeja, en Santander.

El crimen fue esclarecido por las autoridades tras la captura de tres presuntos responsables, todos vinculados a la banda delincuencial ‘Los Búcaros’.

Los detenidos son Keiner Arrieta Geney, alias ‘Alianza’ de 18 años; Iván Felipe Zambrano Galvis, alias ‘Pipe’ o ‘Duende’ de 21 años; y Lizney Xiomara Arenas Cabrera, alias ‘La Champetua’ de 36 años.

Según la investigación de la Policía, ‘Alianza’ llevó a la víctima a una zona boscosa donde le disparó cuatro veces; luego, ‘Pipe’ la desmembró con un machete, mientras ‘La Champetua’ vigilaba el área para alertar sobre la presencia de uniformados.

Durante la investigación, la Sijín halló el machete y otras pruebas clave. Medicina Legal confirmó tanto los impactos de bala como las mutilaciones.

Por su parte, el coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante de la Policía del Magdalena Medio, destacó que la captura se logró después de tres meses de investigación, gracias a interceptaciones telefónicas, análisis de registros y testimonios.

¿Cómo fueron aprehendidos?

‘Pipe’ fue arrestado en Bucaramanga con un arma ilegal y notificado de la orden por feminicidio; ‘Alianza’ cayó en un allanamiento en el barrio San José Obrero de Barrancabermeja; y ‘La Champetua’ fue ubicada en la misma ciudad.

Asimismo, los tres tienen antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de drogas y lesiones personales. Un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por feminicidio agravado y otros delitos.

La historia de Carolín Alejandra Vitola Cuello

La joven había sido criada por su tía materna desde los dos años. Su familia recuerda que en la infancia era tranquila y cariñosa, pero en la adolescencia comenzó a ausentarse de casa y frecuentar zonas peligrosas.

Pese a que buscaron ayuda en el ICBF y en la Policía de Infancia y Adolescencia, no obtuvieron respuestas efectivas.

“Ella no era delincuente. Pedimos ayuda muchas veces y no la recibimos. Nada justifica la forma en que la mataron. Exigimos justicia para que ninguna otra joven pase por lo mismo”, dijo la tía de la víctima.