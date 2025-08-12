Decenas de ciudadanos llegaron a tempranas horas de este martes 12 de agosto a la Plaza de Bolívar, centro de Bogotá, para poder ingresar al Salón Elíptico de la Cámara de Representantes y darle el último adiós al senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció en la madrugada de ayer lunes 11 de agosto tras ser víctima de un atentado sicarial.

Sobre las 8:30 de la mañana, en medio de una estricta logística, el Congreso abrió sus puertas al público para que quienes deseen pasen a despedirse del congresista, cuyo cuerpo permanecerá en cámara ardiente hasta mañana miércoles 13 de agosto antes de llevarse a cabo las exequias.

Las personas podrán acercarse durante todo este martes hasta las 6 p.m.

