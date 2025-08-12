Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Decenas de ciudadanos llegaron a tempranas horas de este martes 12 de agosto a la Plaza de Bolívar, centro de Bogotá, para poder ingresar al Salón Elíptico de la Cámara de Representantes y darle el último adiós al senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció en la madrugada de ayer lunes 11 de agosto tras ser víctima de un atentado sicarial.

En Montería decretan tres días de duelo por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay

Sobre las 8:30 de la mañana, en medio de una estricta logística, el Congreso abrió sus puertas al público para que quienes deseen pasen a despedirse del congresista, cuyo cuerpo permanecerá en cámara ardiente hasta mañana miércoles 13 de agosto antes de llevarse a cabo las exequias.

Las personas podrán acercarse durante todo este martes hasta las 6 p.m.

