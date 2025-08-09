El Departamento de Policía del Valle del Cauca informó este sábado que adelanta investigaciones para dar con la identidad y el paradero del hombre que aparece en un video agrediendo físicamente a una mujer, al parecer en el corregimiento Cisneros del municipio de Buenaventura.

En el video, que circula ampliamente en redes sociales y ha generado indignación entre los internautas, se observa cómo un hombre desnudo golpea a una mujer, también sin ropa, en unas escaleras. El agresor agarra por el cabello a la víctima y la obliga a subir por los escalones, mientras ella pide ayuda.

Tras conocerse públicamente el hecho, la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle del Cauca, indicó que ya se han iniciado las labores para capturar al agresor y brindar acompañamiento a la víctima.

“La Policía Nacional se permite informar que, de acuerdo con un video que circula en redes sociales, en el que se evidencia la agresión física contra una mujer, la institución ha dispuesto de todo su equipo investigativo y de atención a la víctima, con el fin de adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el responsable de este hecho punible”, afirmó la oficial en un video.

También se refirió a un cartel que fue difundido en redes sociales ofreciendo recompensa por información sobre el agresor, a quien señalan de también haber abusado sexualmente de la víctima. La comandante de la Policía del Valle del Cauca advirtió que no es información oficial.

“Frente a una imagen donde se ofrece una recompensa en la que aparecen logos de la Policía Nacional, me permito informar que en este momento la Policía Nacional no ha emitido ningún texto o documento ofreciendo o implicando a un presunto responsable de estos hechos”, aclaró la coronel.

En el cartel de la supuesta recompensa identifican al agresor como Steven Riascos; sin embargo, las autoridades no han confirmado esta información.