María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato del Centro Democrático, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, tras cumplirse este 7 de agosto dos meses del atentado a bala en contra del político.

Leer más: Paro minero en Boyacá: gremio y Gobierno llegaron a acuerdo para levantar bloqueos en el occidente del departamento

“Ya han pasado dos meses. Gracias, Dios, ayúdame más. Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mí; permíteselo, Dios”, escribió Tarazona, acompañando el mensaje de una fotografía suya junto al senador.

Cabe recordar que Uribe Turbay fue víctima de un ataque a bala el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia de Bogotá, mientras realizaba un mitin político en un parque del sector.

Desde entonces, el senador ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas y permanece bajo estrictos cuidados médicos por parte de un equipo especializado, en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Ver también: “Nos entregaron un aeropuerto en ruinas”: director de Aerocivil

Asimismo, el precandidato ha contado con el apoyo incondicional de su esposa María Claudia, quien desde aquel día ha permanecido a su lado día y noche, al igual que sus familiares, amigos más cercanos y miles de colombianos que se han unido en oración por su recuperación.

Según indicó María Carolina Hoyos, hermana del congresista, a Caracol Radio, Uribe Turbay ya entró en etapa de “rehabilitación”.

Le sugerimos: Graban a dos policías haciendo actos obscenos en una patrulla: ¿Cuáles serían las sanciones?

“Es un milagro, en realidad, esto es un milagro; podemos ver el milagro. Ahora necesitamos no bajar la guardia en oración para poder concluir este milagro”, expresó días atrás.